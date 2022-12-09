В МИД обсуждены азербайджано-германские отношения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил посла с новым назначением и пожелал успехов в деятельности по развитию азербайджано-германских отношений. Подчеркнув важность развития двусторонних отношений с Германией, 30-летие дипломатических связей двух стран в текущем году, он отметил свой визит в Германию в марте этого года и встречи, проведенные в стране, в том числе с министром иностранных дел Анналеной Бирбок.

В ходе встречи с послом состоялся обмен мнениями по двусторонним связям и региональной ситуации, вопросам энергетической безопасности. Были обсуждены проводимые Азербайджаном работы в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергетических ресурсов, а также перспективы.

Также была предоставлена информация о постконфликтной ситуации в регионе, миротворческих усилиях, восстановительных работах на освобожденных территориях, проектах "зеленой энергии" на освобожденных территориях.

Посол Ральф Хорлеман, поздравив с 30-летием установления дипломатических отношений двух стран, подчеркнул, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе. Были отмечены исторические связи между Азербайджаном и Германией. Посол подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества между странами в энергетической и других сферах.

Затем были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией в гуманитарной и культурной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)