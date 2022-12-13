США делают все возможное для деэскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией – Госдеп

БАКУ /Trend/ - США последовательно акцентируют внимание на необходимости деэскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы последовательно акцентировали внимание на необходимости деэскалации напряженности, необходимости вывести эти две страны на путь прочного, всеобъемлющего урегулирования. Мы содействовали организации встречи на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне, а также в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер активно взаимодействует с официальными лицами обеих стран, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, и, что наиболее важно, чтобы эти две страны делали все возможное для устранения напряженности", - сказал он.