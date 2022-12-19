Дмитрий Савельев ответил Затулину

БАКУ /Trend/ - Заместитель координатора депутатской группы ГД РФ по связям с парламентом Азербайджанской Республики, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев раскритиковал слова первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина о событиях в Лачинском коридоре.

Как сообщает Trend, Савельев напомнил Затулину, что РФ официально признает территориальную целостность Азербайджана и восприятие ситуации должно происходить именно через эту призму.

«При этом, замечу, что несмотря на имеющиеся договоренности, вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха так и не был произведен, что само по себе провоцирует напряженность. А что касается фейков, распространяемых относительно наших миротворцев, то они очевидно не соответствуют реальности. Взаимодействие миротворцев с азербайджанскими властями строится на конструктивной основе и происходит в ежедневном режиме», - подчеркнул депутат.

Савельев отметил, что российские миротворцы контролируют обстановку, выполняя все подписанные договоренности. «А возникшее общественное возмущение абсолютно оправдано, поскольку добыча ископаемых на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли ведется варварским способом, без соблюдения каких либо технологических требований, что не могло не вызвать закономерную реакцию специалистов-экологов и общественности. Поэтому, учитывая все эти факты, хочу особенно подчеркнуть, что недопустимо - и прежде всего, для людей из сферы политики - позволять себе высказывания, не снижающие, а увеличивающие имеющееся напряжение, а тем более позволять себе прямые обвинения в адрес государства, в очень трудный момент подписавшего с Россией декларацию о союзническом взаимодействии», - указал политик.

По мнению Савельева, такие высказывания, вне всякого сомнения, не служат интересам России и не поддерживают движение к миру. «Считаю недопустимым такое некорректное вмешательство в сложнейший политический процесс. Уверен, что все заинтересованные стороны понимают, что это лишь личное мнение господина Затулина, никоим образом не выражающее официальную позицию нашей страны», - заключил российский депутат.