В Шуше завершился Международный форум руководителей структур, ответственных за вопросы диаспоры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Второй день Международного форума с участием руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, прошел в культурной столице Азербайджана - Шуше.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, участникам форума, которые прежде ознакомились с Гянджинскими воротами Шушинской крепости и расстрелянными со стороны армян бюстами корифеев азербайджанской культуры, была предоставлена подробная информация о проводимых в городе восстановительных и реставрационных работах.

Форум в Шуше начался с обсуждения вопросов взаимного регулирования и координации деятельности диаспор государств-членов. Во второй день форума, проведенного при модераторстве заместителя председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Эльшада Алиева, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал участников о проводимых в Шуше работах по благоустройству, восстановительных и строительных работах, а также будущих планах. Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил важную роль диаспор в объединении 200-миллионного тюркского мира, подробно проинформировал о деятельности комитета и реализуемых проектах.

Представители Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра, являющиеся участниками форума, подчеркнули важность установления сотрудничества между диаспорами. Затем состоялся обмен мнениями о мероприятиях, которые предложены к проведению в 2023 году в культурной столице тюркского мира - городе Шуша, было предложено провести "Неделю тюркской диаспоры".

Мероприятие завершилось принятием совместного заявления участников форума.

(Перевод: Фидан Мустафаева)