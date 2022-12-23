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Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)

Политика Материалы 23 декабря 2022 12:40 (UTC +04:00)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - PASHA Holding начал реализацию программы социальной поддержки детей героев-шахидов, погибших в результате армянской провокации сентября 2022 года и 44-дневной Отечественной войны. В рамках программы предусмотрено вручение праздничных подарков детям семей шахидов, по случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан и Дня Победы от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. В проекте участвуют более 800 семей.

Подарки доставляются семьям шахидов с 22 декабря сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения “Региональное развитие”. Праздничные подарки включают в себя различные продукты питания. Поскольку социальная программа распространяется именно на детей до 18 лет, в подарочный сет также включен праздничный пакет для детей.

Напомним, что эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования, здравоохранения и будет продолжена в течение всего 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов (ФОТО)
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