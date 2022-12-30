Президент Ильхам Алиев разгромил Макрона в Совбезе ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев разгромил Макрона в Совбезе ООН, одержав очередную дипломатическую победу в канун нового 2023 года.

Так, 20-21 декабря Франция и Армения созвали заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Лачинской дороге.

После событий сентября 2022 года по запросу Армении в повестку дня Совета Безопасности ООН был включен пункт «Письмо постпреда Армении при ООН». Включение этого пункта в повестку дня Совета министров по упомянутой просьбе не могло произойти без поддержки Франции.

Французско-армянский тандем все же

пытался провести в Совбезе ООН документ относительно событий, произошедших в сентябре 2022 года. Однако этого не произошло. Подобные попытки были и во время 44-дневной войны.

Это само по себе несправедливо, что Совбез ООН не провел ни одного заседания по агрессии Армении против Азербайджана за 30-летний период действия четырех резолюций СБ ООН. Лицемерная Франция была одной из тех, кто этому препятствовал.

Сразу после обсуждений 20-21 декабря Францией в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и в настоящее время в качестве его председателя (постоянные и непостоянные члены исполняют обязанности председателя в течение одного месяца) был подготовлен лицемерный и полностью проармянский текст, в котором ситация на Лачинской дороге была представлена как "гуманитарная катастрофа". Дипломатическая баталия над текстом заявления шла целых 10 дней.

Со стороны Франции процессом руководила непосредственно администрация президента Франции и советники Макрона по внешней политике

Не случайно Президент Ильхам Алиев на встрече с членами Общины Западного Азербайджана намекнул, что злонамеренные действия против Азербайджана осуществляются в ряде международных институтов.

До этого Азербайджан также заявлял, что антиазербайджанская деятельность во Франкофонии и некоторых других международных организациях вызывает сожаление.

Франция надеялась, что добьется принятия этого заявления, а затем превратит его в резолюцию. Недавно армянский «гениальный» дипломат и «чекист» Армен Григорян заявил, что одной из целей Армении является принятие резолюции в Совете безопасности.

Эти действия франко-армянского тандема стали очередной армянской изменой России и грубым неуважением к переговорам по мирному договору, протекающим при поддержке США, и попыткой обмануть международное сообщество в целом.

Но Франция, будучи членом Совета безопасности ООН, за 10 дней не смогла провести заявление по ситуации на Лачинской дороге, что в прямом смысле этого слова большой позор для Парижа.

Прежде всего, из проармянского заявления было убрано словосочетание «Нагорный Карабах». Затем было прописано, что гуманитарная помощь может основываться только на уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Далее, туда были внесены такие выражения, как поддержка территориальной целостности Азербайджана. После 6-й или 7-й его редакции, когда он стал де-факто проазербайджанским, официальный Париж вовсе отказался от него!

Азербайджанская дипломатия использовала все свои возможности, чтобы разгромить Францию ​​на ее же поле.

Мировое сообщество, постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН также убедились в лицемерии Франции, и открыто это признали.

Франция, пытающаяся ради геополитических игр проникнуть на Кавказ с такими отвратительными ухищрениями, не понимает, что, наоборот, с каждым таким шагом она все больше изолируется от региона, попадает в нелепое положение перед азербайджанским народом.

Секретом этого успеха несомненно является деятельность Президента Ильхама Алиева. Благодаря личной репутации Президента Ильхама Алиева как решительного, дальновидного лидера и умелого политика, благодаря его дипломатии дружественные страны Азербайджана в мире свели на нет эти попытки Франции.

Это очередная победа Президента Ильхама Алиева в канун нового 2023 года и подарок азербайджанскому народу.

Великобритания, ОАЭ, Россия и Албания выступили против инициативы Франции, и за поддержку справедливости этим странам выражается особая признательность.

Пока празднуется эта блестящая победа вместе с друзьями Азербайджана, отдел внешней политики Администрации президента Франции пребывает в истерике. Даже стоит вопрос об отзыве постпреда Франции при ООН и его заместителя из-за такого провала.

Президент Ильхам Алиев на встрече с общиной Западного Азербайджана в свой день рождения в этом году сделал следующее заявление: «Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе. Нужно всегда защищать свои права, особенно родную землю».

Эта яркая победа еще раз наглядно демонстрирует решительность Президента Ильхама Алиева и успешность проводимой главой государства многовекторной внешней политики, благодаря которой наша страна обладает широким кругом надежных партнеров на мировой арене.