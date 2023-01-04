Австрийская пресса о разгромном поражении Франции в ООН и блестящей победе азербайджанской дипломатии

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под заголовком «Поражение Франции в ООН и очередная победа азербайджанской дипломатии», в которой говорится об искажении Францией и Арменией информации о мирной акции азербайджанских эко-активистов на Лачинской дороге и попытке представить ее как блокаду для созыва с этой целью заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в среду Trend, в статье отмечается, что после сентябрьских событий на азербайджано-армянской границе (12-13 сентября 2022 года) по требованию Армении в повестку дня Совета Безопасности ООН был включен пункт под названием "Письмо постоянного представителя Армении в ООН". Включение этого пункта в повестку дня Совета министров по вышеуказанной просьбе было бы невозможно без поддержки Франции.

"Несмотря на попытки тандема Франция-Армения передача документа, связанного с событиями сентября 2022 года, в Совет Безопасности ООН, не увенчалась успехом. Аналогичные попытки предпринимались и во время второй Карабахской войны.

За 30 лет, прошедших с момента принятия четырех резолюций Совета Безопасности ООН, данное ведомство не провело ни одного заседания по поводу агрессии Армении против Азербайджана, что само по себе является вопиющей несправедливостью. Одной из стран, мешающих проведению такого заседания, была именно лицемерная Франция.", - говорится в статье.

В статье также отмечается, что сразу после дебатов 20-21 декабря Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, а в настоящее время еще и его председатель (постоянные и непостоянные члены председательствуют в течение месяца), подготовила лицемерный и полностью проармянский текст, охарактеризовав ситуацию на Лачинской дороге как "гуманитарную катастрофу". Дипломатическая борьба за текст и содержание декларации длилась 10 дней.

"С французской стороны процессом непосредственно руководили администрация Президента Франции и советники Макрона по внешней политике. Не случайно Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами общины Западного Азербайджана (исторические земли Азербайджана, находящиеся на территории современной Армении) заявил о предвзятых действиях против Азербайджана в ряде международных структур. Ранее Азербайджан также заявлял, что антиазербайджанская деятельность во французских и некоторых других международных организациях вызывает сожаление. Франция надеялась принять декларацию, а затем превратить ее в резолюцию. На днях армянский дипломат Армен Григорян заявил, что одной из целей Армении является принятие резолюции в Совете Безопасности. Действия франко-армянского тандема являются грубейшим пренебрежением обсуждений мирного договора, которые поддерживает США, и попыткой обмануть международное сообщество. Но Франция, как член Совета Безопасности ООН, в течение 10 дней так и не смогла провести заявление по ситуации на Лачинской дороге, что не чем иным, как позором для Парижа не назовешь", - говорится в материале.

Как отмечается в статье, первоначально из проармянского заявления было исключено выражение "Нагорный Карабах".

"Затем было поставлено условие, что гуманитарная помощь может осуществляться только на основе уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, были озвучены такие определения, как поддержка территориальной целостности Азербайджана - что, конечно не входило в планы Франции. После 6-й или 7-й редакции, когда заявление было фактически проазербайджанским, официальный Париж вообще отказался от него. Мировое сообщество, как постоянные, так и непостоянные члены Совета Безопасности ООН в очередной раз убедились в лицемерии Франции. Представители Великобритании, России, Объединенных Арабских Эмиратов и Албании открыто выступили против инициативы Франции. Это очередная блестящая дипломатическая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева в канун Нового 2023 года и его подарок своему народу", - говорится в материале.

В статье подчеркивается, что Франция, пытающаяся ради своих геополитических игр проникнуть на Кавказ, тем более такими отвратительными ухищрениями, не понимает, что с каждым таким шагом она все больше изолирует себя от региона и все больше и больше дискредитирует себя перед всем народом Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)