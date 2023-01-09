Обнародован порядок гарантирования кредитов субъектам предпринимательства на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародован порядок предоставления государственных гарантий и субсидий по процентам по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Порядке обеспечения государственных гарантий и субсидий по процентам по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

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