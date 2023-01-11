В Тегеране состоялось первое заседание Совета ОЭС под председательством Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Тегеране состоялось первое заседание Совета постоянных представителей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством Азербайджана.

Об этом говорится на официальной странице в Twitter посольства Азербайджана в Иране, передает в среду Trend.

"В рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества в 2023 году сегодня в Тегеране состоялось первое заседание Совета постоянных представителей Организации", - говорится в публикации.