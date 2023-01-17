Азербайджан неоднократно предоставлял доказательства незаконного использования Арменией дороги Лачин-Ханкенди - постпред в ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно предоставлял доказательства незаконного использования Арменией дороги Лачин-Ханкенди.

Как передает во вторник Trend, об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Эта дорога используется Арменией не по назначению не только для незаконной военной деятельности, но и для контрабанды природных ресурсов с территории Азербайджана в Армению. За последние десятилетия Азербайджан представил неопровержимые доказательства, свидетельствующие о прямом участии Армении в незаконной экономической и иной деятельности на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджана ради собственной экономической выгоды, что является вопиющим нарушением международного права. Продолжение этой прискорбной практики, сопровождающейся нанесением ущерба окружающей среде и отказом соответствующим органам Азербайджана в доступе к месторождениям полезных ископаемых для проведения мониторинга на месте, экологической оценки, кадастрового учета имущества и инвентаризации природных ресурсов, вызвало обоснованное возмущение общественности в Азербайджане и привело к мирным протестам, продолжающимся по сей день", - сказал Садыгбейли.

Он подчеркнул, что Армения все еще не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, в нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Армения по-прежнему отказывается вернуть Азербайджану восемь приграничных сел, которые армянские войска оккупировали в 1990-х годах. Незаконное наращивание военной мощи, ротация вооруженных сил Армении и незаконных вооруженных формирований, незаконная переброска оружия и личного состава на территорию Азербайджана через Лачинскую дорогу являются вопиющими нарушениями положений трехстороннего заявления, которое предусматривает использование этой дороги только в гуманитарных целях - для передвижения граждан, транспортных средств и товаров", - сказал постпред.

Также, как отметил Садыгбейли, переброска по Лачинской дороге и установка на территории Азербайджана новых противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году, то есть в период после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года, является одной из основных угроз для гражданского населения и крупномасштабных восстановительных работ, проводимых в постконфликтный период.

"С августа 2022 года на территории Азербайджана было обнаружено около 2 728 единиц противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году", - добавил он.