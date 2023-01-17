Утверждения о т.н. "гуманитарной блокаде" в связи с акцией на дороге Лачин-Ханкенди являются ложью - постпред Азербайджана в ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Утверждения о "гуманитарных последствиях" ситуации в связи с мирными протестами на дороге Лачин-Ханкенди являются ложными.

Как передает во вторник Trend, об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

По его словам, это не что иное, как очередное проявление безрассудного манипулирования Арменией ситуацией в очевидных злонамеренных политических целях.

"Нет никаких препятствий ни в отношении поставок товаров для использования местными жителями, ни в плане оказания основных медицинских услуг. Тем не менее правительство Азербайджана несколько раз за последние недели заявляло о своей готовности решить любую гуманитарную проблему наших граждан армянского происхождения на местах. В период с 12 декабря 2022 года - даты начала мирных протестов - по 15 января 2023 года в общей сложности 644 транспортных средства российского миротворческого контингента, МККК и местных армянских жителей беспрепятственно проехали в обоих направлениях по Лачинской дороге. С 5 по 15 января 2023 года среднесуточное количество транспортных средств, проезжающих по дороге в обоих направлениях, составило 30. Большинство из них были большегрузными автомобилями, перевозившими продукты питания и медикаменты в Ханкенди", - сказал он.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже тридцать седьмой день.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.