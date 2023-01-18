Президент Ильхам Алиев: Мы очень надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний

БАКУ /Trend/ - Мы очень надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

«Мы создали очень прочную платформу для нашего сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья. Мы хорошо сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности. Мы очень надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний. Некоторые из них активны в различных областях. Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора. Мы уже выполнили свою часть домашней работы в Азербайджане. Нами созданы все необходимые сегменты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Так что у нас действительно очень разносторонние отношения», - сказал глава государства.