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Президент Ильхам Алиев: Все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов

Политика Материалы 19 января 2023 18:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 19 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«В качестве естественного географического моста за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов», - отметил глава государства.

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