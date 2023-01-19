Президент Ильхам Алиев: Все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 19 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«В качестве естественного географического моста за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов», - отметил глава государства.