Грузия заинтересована в организации трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Грузия заинтересована в организации встречи лидеров Азербайджана, Грузии и Армении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что Грузия в данном случае является нейтральным, непредвзятым и объективным посредником.

"Поскольку этот регион принадлежит всем трем странам, мы можем превратить его в регион возможностей, мира, стабильности и процветания", - сказал Ираклий Гарибашвили.