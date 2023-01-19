Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с комиссаром ЕС по вопросам бюджета и администрации (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом.

Как сообщает Trend, на встрече была особо отмечена роль Азербайджана в повышении значения транспортного коридора Восток-Запад и в связи с этим – Среднего коридора.

Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проделанной в Азербайджане до сих пор в области создания и развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Было подчеркнуто, что наша страна продолжает деятельность, направленную на увеличение пропускной способности для перевозки грузов через свою территорию.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, был отмечен вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы. Подчеркивалось, что в Азербайджане проводится работа, направленная на поставку дополнительных объемов на энергетический рынок Европы.

На встрече также состоялся обмен мнениями о развитии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях.