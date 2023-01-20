Трагедия 20 Января навсегда запечатлелась в нашей кровавой памяти - Кямаледдин Гафаров

БАКУ/Trend/ - В славной истории азербайджанского народа, веками боровшегося за свою свободу и независимость, немало страниц кровавых трагедий. Азербайджан, боровшийся за восстановление своей государственной независимости в конце прошлого века, пережил подобную трагедию в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Минует 33 года с тех событий, которые вошли в историю нашей страны и народа как трагедия Кровавого января. События 20 января были одним из проявлений агрессивной политики, продолжительно проводившейся против нашего народа в ХХ веке. Этапами этой политики также были карабахские события, инициированные армянскими сепаратистами при покровительстве руководства СССР в 1980-е годы, массовые убийства и погромы, совершенные против азербайджанского народа, насильственная депортация наших соотечественников из родных краев на территории Армении, созданной на исторических землях Азербайджана.

Об этом депутат Кямаледдин Гафаров заявил СМИ, говоря о сути трагедии 20 января.

Депутат отметил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, мирное население было обстреляно из тяжелой техники и различных видов оружия не только на улицах и площадях, но даже в своих домах, было совершено массовое убийство: "По подтвержденным данным, в результате незаконного ввода войск ночью Кровавого января в Баку и прилегающих районах был убит 131 человек, 744 получили ранения. Среди погибших были женщины, дети и старики, а также сотрудники скорой помощи и милиции. В Азербайджане всего насчитывается 150 шехидов 20 Января. Гейдар Алиев, который был рядом со своим народом в самые трудные дни нации и разделял его боль, первым высказал свое решительное несогласие с трагедией 20 января, дал политическую оценку этому кровавому преступлению и даже, не сторонясь, обвинил руководство СССР. Сразу после трагедии – 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и продемонстрировал солидарность с родным народом, выразил решительный протест против учиненной руководством СССР кровавой операции и разоблачил ее руководителей: "Что касается событий, происшедших в Азербайджане, то считаю их антиправовыми, чуждыми демократии, полностью противоречащими принципам гуманизма и строительства … правового государства. …Если в начале возникновения осложнений в Нагорном Карабахе были бы предприняты необходимые меры, прежде всего высшим партийным политическим руководством страны, то сегодня мы не наблюдали бы… той военной акции, которая была предпринята в ночь с 19 на 20 января 1990 года и обернулась человеческими жертвами. … Все причастные к трагедии должны понести наказание!" Следует отметить, что трагедия 20 января стала не только национальной скорбью, но и страницей гордости в летописи борьбы азербайджанского народа, продемонстрировавшей непобедимость и непоколебимость этого народа. Несмотря на беспощадность и жестокость советской армии и введение в Баку чрезвычайного положения, 22 января азербайджанский народ провел на столичной площади "Азадлыг" траурное шествие в связи с захоронением шехидов 20 января. В церемонии захоронения на Аллее шехидов приняли участие около 2 миллионов человек. Это событие стало поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана. После трагедии национально-освободительное движение превратилось в полноценную политическую реальность, стало необратимым, народ видел свое будущее только в независимом Азербайджане. В результате событий 20 января советская империя лишилась в Азербайджане всех своих моральных и социальных опор. Произошедшие события привели к тому, что азербайджанцы мира организовались".

К.Гафаров также отметил: "Несмотря на сложность времени, общенациональный лидер Гейдар Алиев занялся установлением причин и виновников трагедии 20 января, в результате чего выявилось много правды. По инициативе Гейдара Алиева Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение от 21 ноября 1990 года, давшее первую политическую оценку трагедии 20 января. Спустя 4 года, 29 марта 1994 года, вновь по инициативе и поручению великого лидера Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года".

Сегодня благодаря инициативам Президента Ильхама Алиева в Азербайджане сформирована эффективная система социальной защиты инвалидов и семей шехидов, связанных с событиями 20 января. Глава государства, неуклонно продолжающий политический курс великого лидера Гейдара Алиева, всегда уделяет особое внимание почтению памяти шехидов и решению социальных вопросов семей шехидов. Согласно Указу Главы государства от 19 января 2006 года "Об учреждении стипендии Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов 20 января", семьям шехидов предоставляется пособие в целях повышения заботы государства. Помимо ремонтно-восстановительных работ на Аллее шехидов, где покоятся усопшие, на пересечении улиц Гасан бека Зардаби и Музаффара Гасанова, на круге "20 января" в Ясамальском районе Баку возведен мемориальный комплекс в память о шехидах Кровавого января. Азербайджанский народ никогда не забудет сыновей и дочерей, отдавших жизни за независимость Родины".