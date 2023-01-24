Варданян хочет войны – закулисные моменты интервью BBC

БАКУ /Trend/ - Беглый российский миллиардер Рубен Варданян в программе "Hard Talk" телеканала BBC был вынужден или отвечать на неудобные вопросы ведущего или же молчать, что, собственно сводилось к одному и тому же результату.

В попытках переврать, свалить с больной головы на здоровую Варданян несся в потоке лжи, которую генерировал и порой скатывался в сеанс саморазоблачения.

Уклоняясь от ответа на вопрос ведущего о событиях в Украине, он тут же заводит привычную шарманку о "гуманитарной катастрофе".

Ведущий программы, журналист Стивен Сакур, намекая на непрозрачность деловых отношений Варданяна, приводит данные проекта "Журналистика против организованной преступности и коррупции" (OCCRP), о нажитом грязным путем миллиардном состоянии и спрашивает, почему тот вдруг отказался от российского гражданства и очутился в Ханкенди - или его все-таки отправили в Карабах.

Журналист, отчетливо осознает, что армянская община должна либо пойти на переговоры с Азербайджаном, либо выйти из Карабаха, о чем говорит собеседнику - а тот, еле сдерживая эмоции, продолжает свои заклинания.

Создается впечатление, что Варданян пользуясь трибуной пытается посылать сигналы - он неоднократно артикулирует реваншистские идеи, дескать "мы будем защищаться до последнего", "мы не будем жить вместе с Азербайджаном" и т.д.

Общеизвестно, что в отношении Варданяна в среде армянских жителей Карабаха были и есть серьезные трения. Ряд армян считает, что до приезда Варданяна ситуация в регионе была более стабильной, более обнадеживающей. Об этом и спрашивает его ведущий программы, пытаясь вывести его наконец на "хардтолк". Но тот непреклонен, он продолжает повторять заготовленные наративы - "блокада", "страдания", "гуманитарная катастрофа", "борьба до конца".

Обслуживание Варданяном интересов различных центров, также неоднозначно воспринимается местными армянами. Он пытается использовать в своих интересах каждое колебание ситуации - когда азербайджанские специалисты прибыли на территорию с целью мониторинга, Варданян добился обострения ситуации.

Мирную акцию же эко-активистов он пытается преподнести как "блокаду" - это работает как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю.

Чего пытается достичь Варданян?

Ответы Рубена Варданяна на вопросы в эфире BBC дают основание говорить, что его цель - разжигание реваншистских настроений среди армян.

"Мы будем защищаться до конца", - словно клич, бросает Варданян. Возникает вопрос, от кого или от чего будет защищаться? До конца чего? Разве власти Азербайджана не заявляли, что армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана?

Так, кого от чего он защищает?! Конечно, главная цель Варданяна - усилить затухающие угольки реваншизма среди армян, привить им ненависть к Азербайджану и подготовить их к новым военным провокациям и даже войне.

(Перевод: Нубар Кулузаде)