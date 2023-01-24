В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках своего рабочего визита в Узбекистан министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся в Ташкенте.

Как сообщили во вторник Trend, в ходе заседания министр Джейхун Байрамов выступил с заявлением, в котором изложил приоритеты и планы Азербайджана в рамках председательства в ОЭС на 2023 год.

В ходе выступления было подчеркнуто, что председательство Азербайджана, посвященное теме ”Зеленый переход и взаимосвязи“, будет иметь значение для продвижения стратегии и программ Организации, а также взглядов "ОЭС-2025".

Было отмечено, что в период председательства Азербайджана в 2023 году будет проведен ряд встреч на высоком уровне в области экономики, энергетики, транспорта, таможни, пограничных переходов, юстиции, туризма и здравоохранения.

Участники мероприятия были проинформированы о важности транспортных маршрутов через Центральную Азию и Южный Кавказ, в частности о проделанной работе по развитию региональных транспортных и транзитных коридоров Азербайджана. Кроме того, было отмечено, что в целях продвижения сотрудничества в указанных направлениях совместно с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном были созданы трехсторонние платформы. Министр подчеркнул значение Бакинской декларации в рамках трехсторонней платформы Азербайджан-Турция-Казахстан и связанные с ней решения по развитию Транскаспийского Среднего корридора Восток-Запад.

В ходе своего выступления министр подчеркнул важность мер, принимаемых для создания транспортного коридора из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Он подчеркнул, что Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между всеми странами региона.

Кроме того, была дана подробная информация о работе, проводимой Азербайджаном в области обеспечения энергетической безопасности, развитии зеленых энергетических ресурсов Меморандума о взаимопонимании, подписанного между нашей страной и Европейским Союзом в июле прошлого года, а также о проекте прокладки электрического кабеля между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией через Черное море, было заявлено, что этот проект будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в регионе.

Было отмечено, что в рамках председательства будут предприняты шаги по функционированию в Баку Центра чистой энергии, Центра экономических исследований ОЭС Организации объединенных наций по промышленному развитию (UNIDO). Также до внимания доведено, что кандидатура города Шуша будет выдвинута в качестве туристической столицы ОЭС в 2026 году.

В ходе своего выступления министр Джейхун Байрамов рассказал о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, а также подробно проинформировал о мерах, принимаемых для создания зеленой энергетической зоны, свободных экономических зон на указанных территориях.

Затем с заявлениями выступили Генеральный секретарь Организации и министры иностранных дел других государств-членов.

В ходе заседания Совета министров был принят ряд документов о деятельности Организации. В Ташкентском коммюнике, принятым в качестве итогового документа заседания Совета министров стран-участников ОЭС, были поддержаны меры по установлению транспортной и коммуникационной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, и работа, проводимая в рамках трехсторонних платформ, реализуемых совместно с Азербайджаном Турцией, Узбекистаном и Казахстаном.

В рамках коммюнике также была выражена поддержка урегулированию межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности и суверенитета. Выражена уверенность в том, что это будет способствовать установлению добрососедских отношений в регионе, устойчивому миру и экономическому прогрессу.

В рамках визита министра Джейхуна Байрамова запланировано проведение ряда двусторонних встреч.

(Перевод: Фидан Мустафаева)