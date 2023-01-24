Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с Президентом Узбекистана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 января в рамках рабочего визита в Узбекистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты отношений братства, дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Был подчеркнут высокий потенциал возможностей сотрудничества между нашими странами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Президента Шавката Мирзиеева о приоритетах и планах в рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества в 2023 году и поблагодарил за организацию на высоком уровне заседания Совета министров.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двусторонней повестки и региональная ситуация.

Затем министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева)