МИД Азербайджана ответил представителю Госдепа США

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что по Лачинской дороге проехало уже более 1000 автомобилей, доставляющих необходимые грузы снабжения в Карабахский регион Азербайджана, опровергает сказанное 24 января представителем Госдепартамента США Недом Прайсом.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Было бы уместно призвать армянскую сторону выполнить свои обязательства и положить конец незаконной деятельности! - говорится в публикации.

Напомним, что пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 24 января призвал к "полному восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору, включая коммерческие и личные поездки".

(Перевод: Нубар Кулузаде)