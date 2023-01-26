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Популярный международный телеканал I24 NEWS подготовил подробный репортаж об Азербайджане

Политика Материалы 26 января 2023 11:51 (UTC +04:00)
Популярный международный телеканал I24 NEWS подготовил подробный репортаж об Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Популярный международный телеканал I24 NEWS подготовил 18-минутный репортаж, в котором рассказывается о жизни современного Азербайджана, истории страны, сообщает в четверг Trend.

Авторы репортажа напомнили, что в 1918 году именно в Азербайджане была создана первая демократическая республика в мусульманском мире, затем молодую республику захватили большевики, и только в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость.

В материале уделено большое внимание дружбе Азербайджана с Израилем, еврейским народом, а также международной ситуации.

Журналисты телеканала отправились в Зангилан, где запечатлели разрушенные армянскими оккупантами азербайджанские села. Были проведены съемки на границе с Ираном, возле Худаферинского моста, а также там, где находятся позиции азербайджанской армии, разрушенное армянами село и заминированные территории, где каждый шаг в сторону от дороги чреват смертью. В репортаже рассказывается и о непростой ситуации на границе с Ираном, необоснованных угрозах Ирана в адрес Азербайджана, учениях иранской армии на границе с Азербайджаном и о достойном, выдержанном и твердом ответе Азербайджана, подчеркивается готовность Азербайджана строить добрососедские отношения, при этом не позволяя никому нарушать свой суверенитет.

Конечно, большое внимание в репортаже уделено Карабахскому региону Азербайджана. Авторы рассказывают о том, как после развала СССР Армения оккупировала 20 процентов территории суверенного Азербайджана, и как азербайджанская армия в 2020 году освободила от оккупации свою землю во время 44-дневной Отечественной войны. В репортаже показано восстановление территорий, создание «умных сел» на земле, превращенной армянскими оккупантами в пустыню. В видеоматериале также уделяется внимание теме огромного количества мин, установленных армянами в Карабахе.

По мнению почетного посла Всемирного еврейского агентства в Азербайджане Романа Гуревича, подобная трансляция на популярном международном канале, который смотрят миллионы зрителей в США, на Ближнем Востоке, в Азии и в других регионах, очень важна для дальнейшего укрепления международного имиджа Азербайджана.

«К сожалению, мировое сообщество мало волнуют проблемы нашего региона, и вопросы справедливости. Так было почти тридцать лет, так остается и сейчас. И этот подробный высокопрофессиональный репортаж, который показан на канале i24News на английском, французском и испанском языках миллионам телезрителей во всем мире, является важным событием в информационном освещении реалий Азербайджана», - сказал он.

В репортаже также использованы уникальные кадры из документального фильма «Гейдар Алиев» режиссера Александра Грич-Гуревича. По словам Романа Гуревича, для авторов было принципиально важно показать в репортаже эти кадры, ведь 2023 год посвящен памяти общенационального лидера Азербайджана.

«Хочу поблагодарить замечательного журналиста и друга Энрике Циммермана, номинанта Нобелевской премии мира, автора репортажа, который проделал замечательную работу. Мне кажется, что за проведенные в Баку и позже, в работе над фильмом, дни он узнал и принял близко к сердцу радости и тревоги Азербайджана. Уверен, что впереди у нас еще много замечательных репортажей, которые послужат укреплению имиджа Азербайджана в мире и еще большему сближению Израиля и Азербайджана», - сказал Гуревич.

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