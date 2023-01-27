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Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране – ОФИЦИАЛЬНО

Политика Материалы 27 января 2023 10:42 (UTC +04:00)
Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране – ОФИЦИАЛЬНО

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БАКУ/Trend/ - Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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