Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране – ОФИЦИАЛЬНО

БАКУ/Trend/ - Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.