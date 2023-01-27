Иранская сторона выдвигает фейковые версии касательно мотивов нападения на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Иранская сторона выдвинула две фейковые версии касательно мотивов нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил в пятницу Trend информированный источник.

Информация о том, что нападавший является армянином, и он искал свою жену, «прятавшуюся» в посольстве, является ложью.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.