Иран должен был выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства – МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:53)

БАКУ /Trend/ - Иран должен был выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране.

«Решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Как страна, в которой находится посольство, иранская сторона должна была выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников. Попытки угроз нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее, постоянно поднимались вопросы предотвращения подобных случаев в Иране, принятия мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий. К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении. Считаем, что проведение в Иране в последнее время антиазербайджанской кампании побудило к подобным нападениям на нашу дипломатическую миссию. Мы решительно требуем, чтобы лица, совершившие эту террористическую атаку, а также заказчики этого кровавого акта были выявлены в кратчайшие сроки и наказаны самым суровым образом. Азербайджанская сторона будет использовать все возможности, предоставленные соответствующими международными механизмами, для того, чтобы виновные были выявлены и получили достойное наказание. Планируется принять соответствующие меры для эвакуации сотрудников посольства и членов их семей в ситуации, возникшей в результате теракта», - говорится в заявлении.