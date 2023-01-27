Дипломаты посольства Ирана в Баку покидают здание (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, сегодня произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Как стало известно в пятницу Trend, после этой террористической атаки дипломаты посольства Ирана в Азербайджане начали спешно покидать здание дипмиссии.
Ранее несколько дипломатов в спешке выбежали из здания вместе с документами.
В настоящее время из здания выехал еще один автомобиль, принадлежащий посольству.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
(Перевод: Фидан Мустафаева)