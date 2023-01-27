Дипломаты посольства Ирана в Баку покидают здание (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, сегодня произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как стало известно в пятницу Trend, после этой террористической атаки дипломаты посольства Ирана в Азербайджане начали спешно покидать здание дипмиссии.

Ранее несколько дипломатов в спешке выбежали из здания вместе с документами.

В настоящее время из здания выехал еще один автомобиль, принадлежащий посольству.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)