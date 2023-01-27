Тебризский футбольный клуб осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ/Trend/ - Тебризский футбольный клуб «Трактор» поделился публикацией в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране, передает в пятницу Trend со ссылкой на страницу болельщиков футбольного клуба в Twitter.

«Боль брата может понять только брат. Решительно осуждаем террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Прекратить террор!».

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.