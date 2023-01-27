Установлена ​​личность человека, нейтрализовавшего преступника, напавшего на посольство Азербайджана в Иране (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Установлена ​​личность человека, нейтрализовавшего преступника, напавшего на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщается, этим человеком является Васиф Тагиев.

Во время теракта в посольстве Васиф бросился на вооруженного и нейтрализовал его.

Васиф Тагиев женат и имеет троих детей.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.