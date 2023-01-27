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Аргентина выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 16:35 (UTC +04:00)
Аргентина выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

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БАКУ / Trend/ - Посольство Аргентинской Республики потрясено нападением на дипломатическую миссию Азербайджана в Тегеране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

“Мы выражаем наши соболезнования родственникам жертв нападения на посольство Азербайджана в Тегеране”, - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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