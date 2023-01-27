Мусульмане Грузии осудили теракт против посольства Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Религиозные лидеры мусульман Грузии решительно осудили террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением мусульман Грузии.

"Выражаем соболезнования семье и близким сотрудника службы безопасности, который был убит во время инцидента! Лицо или лица, совершившие этот теракт, должны быть привлечены к ответственности и наказаны самым суровым образом", - говорится в заявлении.

Глава Высшего управления мусульман Грузии сеид Миртаги Асадов и руководитель грузинского Центра исламских исследований Фариз Раджабов резко осудили теракт против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, потребовали наказания виновных и выразили соболезнования семье погибшего.

(Перевод: Фидан Мустафаева)