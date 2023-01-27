МИД Иордании выразил соболезнования Азербайджану в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - МИД Иордании выразил соболезнования Азербайджану в связи с террористическим нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает в пятницу Trend.

"Министерство иностранных дел и по делам иммигрантов Иордании выражает глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с нападением на сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране.

Министерство выражает солидарность Королевства с правительством и народом Азербайджанской Республики, в частности, отвергает все формы насилия, направленные против дипломатических представительств и их сотрудников, выражает соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым",- говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)