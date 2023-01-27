Нападения на дипмиссии недопустимы - МИД Германии

БАКУ /Trend/ - Сегодня я приношу глубочайшие соболезнования семье человека, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал директор Департамента по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Матиас Луттенберг.

"Нападения на дипломатические представительства недопустимы! Обстоятельства этого преступления должны быть расследованы в кратчайшие сроки", - написал Луттенберг.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.