Генеральный секретариат ОИС осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит глава службы безопасности посольства и ранены двое охранников, сообщает Trend со ссылкой на Организацию.

Генеральный секретариат призывает привлечь к ответственности виновных в гнусном нападении и подчеркивает необходимость обеспечения охраны и безопасности дипломатических представительств.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрагим Таха, выразив солидарность с правительством и народом Азербайджана, выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.