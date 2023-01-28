БАКУ /Trend/ - МИД Бразилии выразил солидарность с Азербайджаном в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении министерства.

"Правительство Бразилии сегодня (накануне - ред.) с обеспокоенностью восприняло известие о вооруженном нападении на здание посольства Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник.

Бразилия напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических представительств в соответствии с международным правом и о важности защиты их объектов.

Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьями погибших", - отметили в МИД.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.