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Черногория осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Политика Материалы 28 января 2023 07:49 (UTC +04:00)
Черногория осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

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БАКУ /Trend/ - Черногория осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Черногории в Twitter, передает в субботу Trend.

"Черногория решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Акты насилия в отношении дипломатических представительств недопустимы. Приносим соболезнования семье погибшего", - написали в министерстве.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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