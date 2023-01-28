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Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Натали Гуле

Политика Материалы 28 января 2023 09:46 (UTC +04:00)
Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Натали Гуле

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Французский сенатор Натали Гуле решительно осудила теракт, совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Иране, передает в субботу Trend со ссылкой на страницу сенатора в Twitter.

«Я решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько сотрудников службы безопасности получили ранения. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего Орхана Аскерова и желаю скорейшего выздоровления раненым», - написала она.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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