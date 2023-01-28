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Сотрудники посольства Азербайджана в Иране будут эвакуированы завтра - МИД

Политика Материалы 28 января 2023 21:56 (UTC +04:00)
Сотрудники посольства Азербайджана в Иране будут эвакуированы завтра - МИД

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БАКУ /Trend/ - Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей запланирована на завтра.

Об этом сказали в субботу Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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