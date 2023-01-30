Мы готовы укреплять политический диалог и сотрудничество с партнерами на Южном Кавказе - НАТО

БАКУ/Trend/ - НАТО готово укреплять политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами на Южном Кавказе, сообщил Trend официальный представитель альянса.

"Визит Хавьера Коломины в Армению и Азербайджан 19 января был частью его регулярных политических консультаций в качестве спецпредставителя по Кавказу и Центральной Азии. Это был его третий официальный визит в регион с момента его назначения Специальным представителем в сентябре 2021 года", - отметил источник.

По его словам , в Баку Коломина встретился с министром иностранных дел Байрамовым и другими официальными лицами.

"Они обменялись мнениями по целому ряду тем, по которым партнерство между НАТО и Азербайджаном могло бы получить дальнейшее развитие, включая реформу и модернизацию обороны - с целью повышения совместимости вооруженных сил Азербайджана с НАТО – а также энергетическую безопасность и безопасность человека", – добавил он.

Стороны также обменялись мнениями по текущим вопросам, связанным со стабильностью и безопасностью региона, включая ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также перспективы возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном. Коломина также приветствовал усиление роли ЕС в поддержке региональной стабильности.