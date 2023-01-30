Чавушоглу призвал Иран прозрачно расследовать нападение на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Тегеран провести прозрачное и тщательное расследование в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в понедельник Trend, в своем заявлении на телеканале AzTV Чавушоглу призвал Иран провести прозрачное расследование террористического нападения.

"Мы ожидаем от Ирана прозрачного расследования нападения, и обмена информацией по этому вопросу с Азербайджаном. Это важно. С другой стороны, если за лицом, совершившим этот террористический акт, стоят какая-либо группа или группы, они также должны быть преданы правосудию. Еще раз выражаем соболезнования братскому Азербайджану, желаем исцеления раненым", - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)