Около 40 миллионов азербайджанцев являются пленниками персидского режима - Аллахшукур Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Мы все осуждаем инцидент произошедший в посольстве Азербайджана в Тегеране. Как видите, представители всех религий Азербайджана пришли и выразили свои соболезнования.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Управления Мусульман (УМК) Кавказа Аллахшукур Пашазаде на траурной церемонии Орхана Аскерова, погибшего при террористическом нападении на посольство Азербайджана в Иране.

Он отметил, что Азербайджан всегда был, и остается толерантным государством.

"Но мне очень жаль, что результатом враждебных действий соседнего государства против Азербайджана является то, что сегодня к святым местам привозят "Акопянов", говоря, что " территориальная целостность Армении-наша красная черта ", приводят танки и выстраивают их у наших границ.

Я бы не сказал, что это делает иранский народ, потому что там живут около 40 миллионов наших азербайджанцев, они наши братья, они все понимают, но сегодня они находятся в плену у иранского режима, персидского режима. Я верю, что в будущем правда найдет свое место.

Так же, как господин Президент Ильхам Алиев заявил, что произошедшее в посольстве является террористическим актом, мы также утверждаем, что это террористический акт. Неободимо внести ясность в этот инцидент, мир должен знать правду", - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)