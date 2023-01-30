Подписан меморандум о сотрудничестве между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Парламентским союзом ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества.

Как передает Trend, в рамках прошедшей в Алжире 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества обсуждалось предоставление статуса наблюдателя Парламентской сети Движения неприсоединения при Парламентском союзе, а также Парламентскому союзу при Парламентской сети Движения неприсоединения.

Этот вопрос был единогласно поддержан парламентами-членами.

Затем председатель Парламентской сети Движения неприсоединения и Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и генеральный секретарь Парламентского союза Мухаммед Хураичи Ниясс подписали меморандум о взаимопонимании по данному вопросу.