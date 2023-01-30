Все сообщения о якобы "блокировке" Лачинской дороги не соответствуют действительности – замглавы МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Все сообщения о якобы "блокировке" Лачинской дороги не соответствуют действительности: движение по ней осуществляется свободно, саму дорогу контролируют российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе открытых слушаний в Международном суде ООН, передает в понедельник Trend.

"На самом деле на ней проходит мирная акция протеста азербайджанских экологов. По Лачинской дороге каждый день проезжает множество легковых машин и грузовиков, их счет идет на сотни и более. Ереван пытается, ссылаясь на акцию и искажая информацию о ней, повлиять на переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном", - отметил он.

Мамедов также пояснил, что экоактивисты, проводящие акцию протеста, стремятся лишь защитить окружающую среду и не допустить нелегальной добычи и вывоза из Азербайджана полезных ископаемых.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятидесятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.