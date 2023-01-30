Армения отвергает все предложения сесть за стол переговоров – замглавы МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения отклоняет все приглашения к переговорам.

Об этом, как передает Trend, сказал в понедельник заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе открытых слушаний в Международном суде ООН.

"Когда Азербайджан, Россия и Армения должны были встретиться 23 декабря 2022 года для очередного раунда переговоров, в том числе для урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги, именно Армения в последний момент отказалась от участия в переговорах без предварительного уведомления или объяснения", - сказал он.

С тех пор Армения отклоняла все предложения попытаться решить этот вопрос, отметил замминистра иностранных дел.

По словам Мамедова, к сожалению, Ереван пытается, ссылаясь на акцию протеста на Лачинской дороге, и искажая информацию о ней, повлиять на переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном.

"Никакая интерпретация этой акции не может привести к выводу, что якобы Азербайджан целенаправленно стремится навредить этническим армянам, проживающим в Карабахе", - сказал он.