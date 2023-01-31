И Венгрия ищет поддержки у Азербайджана - к итогам визита Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию является очередным стратегическим шагом политического руководства страны. Зарекомендовав себя как надежный партнер в различных областях, и в энергетическом секторе в частности, Азербайджан продолжает находиться в центре внимания на международной арене и становится все более привлекательным партнером для своих европейских коллег. В этом отношении Венгрия далеко не первая европейская страна, обратившаяся за поддержкой к Азербайджану.

Целью визита стало содействие дальнейшему развитию отношений на высоком уровне между двумя странами и укрепление сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе расширенной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджано-венгерские отношения уже имеют хорошую историю взаимной поддержки, доверия, партнерства и дружбы.

"Наши отношения уже имеют хорошую историю - историю взаимной поддержки, взаимного доверия, партнерства и дружбы, и это действительно большое достояние. Поэтому сейчас, когда мы рассматриваем новые сферы сотрудничества, у нас уже есть, как бы сказать, очень прочная основа для нашего партнерства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Венгрия придает большое значение энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном. Страна поддерживает проект Южный газовый коридор (ЮГК) и выразила заинтересованность в присоединении к нему. Венгерская сторона обычно присутствует на ежегодных заседаниях Консультативного совета ЮГК. Ожидается, что министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто примет участие в ежегодном заседании Консультативного совета ЮГК, которое состоится в Баку 3 февраля 2023 года.

Сотрудничество между двумя странами в области транспорта, транзита и логистики успешно развивается. С этой целью в 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Свободной экономической зоной Алат и Венгерским агентством по продвижению экспорта. В то же время венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air выполняет прямые рейсы между Баку и Будапештом.

Венгерские компании также проявляют большой интерес к участию в восстановительных работах, проводимых на освобожденных землях Азербайджана, и представили соответствующие проекты в этой связи. Венгрия также пожертвовала 25 тысяч евро в качестве добровольного взноса на поддержку деятельности по разминированию на освобожденных территориях.

Более того, видимый рост объема товарооборота между двумя странами за столь короткий период является наглядным подтверждением высокого уровня сотрудничества. В 2021 году общий товарооборот между Азербайджаном и Венгрией составил 35,16 миллиона долларов, в прошлом году же этот показатель увеличился на 34,81 процента - до 47,4 миллиона долларов.

В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Будапешт был подписан ряд важных документов, направленных на активизацию сотрудничества между двумя странами. Среди них Декларация о расширении стратегического партнерства, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области миграции, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области природного газа, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в космических исследованиях и космической деятельности в мирных целях, а также Меморандум об установлении дружественных отношений и сотрудничестве в области область культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и других сфер общественной жизни.

Развитие сотрудничества в энергетическом секторе стало одной из главных тем обсуждения в ходе визита Президента Ильхама Алиева. Венгрия признает важную роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Соглашение, подписанное в декабре прошлого года между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, согласно которому "зеленая" электроэнергия будет поставляться в Европу через кабель, протянутый по дну Черного моря, является еще одним столпом этого широкого сотрудничества.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, "недавно обнаруженный огромный потенциал зеленой энергетики также повысил значимость Азербайджана. Конечно, проекты, связанные с зеленой энергетикой, и уже реализованные проекты приблизят нас к Европе".

Визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию является ярким свидетельством всестороннего и поступательного развития азербайджано-венгерского стратегического партнерства, которое, таким образом, откроет новую страницу в отношениях между двумя странами.

Этот визит показывает, что Азербайджан, эффективно используя свои экономические и геостратегические преимущества, вступил в новую стадию развития и стал ведущей страной на Южном Кавказе, тем самым привлекая к сотрудничеству все больше и больше партнеров.