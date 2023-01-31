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Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и генсеком ОЭС

Политика Материалы 31 января 2023 18:51 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и генсеком ОЭС

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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Об этом во вторник Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Генсек организации решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства. Также он подчеркнул необходимость привлечения виновного к ответственности в кратчайшие сроки.

Поблагодарив за поддержку, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан примет все необходимые меры для того, чтобы виновные и их покровители ответили перед правосудием. Он подчеркнул ответственность стран за предотвращение атак на посольства на своей территории.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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