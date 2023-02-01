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В Азербайджане устанавливаются новые правила по начислению пени за просрочку кредита

Политика Материалы 1 февраля 2023 17:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливаются новые правила по начислению пени за просрочку кредита

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила по начислению пени за просрочку кредита.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в Гражданский кодекс Азербайджана.

Согласно поправке, сумма, которую кредитор может потребовать с заемщика в связи с просрочкой по уплате кредита, ограничена, если иное не предусмотрено кодексом и договором. На время просрочки устанавливается условие - не более 5 процентов годовых по просроченной сумме.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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