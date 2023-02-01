У США новый старший советник по Кавказу - Минская группа стала историей

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ, созданная в свое время для решения армяно-азербайджанского конфликта, стала историей, все реже и реже слышно про эту структуру, которая не справилась со своей единственной, но очень важной задачей. Сейчас даже кто-то и вспоминает о Минской группе, то только для высказывания критики в адрес этой бесполезной структуры, которая в течение 30 лет ничем не занималась.

Сегодня Госдепартамент США объявил о назначении нового старшего советника по переговорам на Кавказе, что еще раз указывает на тот факт, что Минской группы не существует.

"Сегодня я объявляю о назначении Луи Л. Боно нашим новым старшим советником по переговорам на Кавказе. Его усилия будут способствовать нашей работе по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе", - написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что об уходе со своего поста предыдущего старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера было объявлено 5 января.

Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, "уход Филипа Рикера никоим образом не подрывает приверженность США установлению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе".

"США продолжат взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками и международными организациями для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией", - добавил он.

Отметим, что Луи Л. Боно являлся заместителем главы представительства США при международных организациях в Вене. Ранее он работал заместителем главы посольства при Святом Престоле, советником заместителя государственного секретаря и заместителем государственного секретаря по экономическим вопросам. Также занимал должности в миссии США в ЕС и ООН, посольстве США в Берлине и Исламабаде.