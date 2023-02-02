Президент Ильхам Алиев: Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Румынией выходит на новый этап

БАКУ /Trend/ - Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных депо.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

Подчеркнув, что работа SOCAR в Румынии имеет уже прекрасную историю, глава государства отметил: "Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Во время моего визита в Бухарест было подписано соглашение о поставке природного газа в Румынию. Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны".