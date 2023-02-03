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Президент Ильхам Алиев выразил благодарность правительствам стран-партнеров проекта «Южный газовый коридор»

Политика Материалы 3 февраля 2023 13:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность правительствам стран-партнеров проекта «Южный газовый коридор»

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БАКУ /Trend/ - Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность правительствам стран, которые являются нашими партнёрами: Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Албании, Италии, нашим новым партнёрам - Румынии, Молдове и Венгрии.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства также выразил особую благодарность Европейской комиссии за постоянную поддержку и отличное руководство. «Кроме того, я хотел бы выразить огромную признательность правительствам Соединенных Штатов и Великобритании за постоянную поддержку нашей инициативы и обеспечение прочной основы для широкого сотрудничества, включая инвестиционные возможности и финансирование», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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