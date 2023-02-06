В Турцию будет направлен дополнительный контингент спасателей - МЧС

БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Турцию будет направлена дополнительная спасательная группа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня журналистам начальник Службы спасения особого риска МЧС генерал-майор Этибар Исмаилов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, в братскую страну будут командированы дополнительный контингент спасателей МЧС Азербайджана", - сказал он.

По поручению Президента Ильхама Алиева из аэропорта Гейдар Алиев в Турцию был отправлен персонал МЧС в количестве 370 человек.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)