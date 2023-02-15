В результате землетрясения в Турции погибли 10 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Число граждан Азербайджана, погибших при землетрясении в Турции, достигло 10 человек.
Об этом сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана.
Представляем имена погибших граждан Азербайджана:
1) Буниятова Наиля Айдын гызы (1980 г.р.);
2) Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы (1973 г.р.);
3) Мамедова Севиндж Эльдар гызы (1975 г.р.);
4) Карлы Лейла Вахид гызы (1976 г.р.);
5) Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы (1974 г.р.);
6) Исмаиллы Хюмам Фахри оглу (2002 г.р.);
7) Назарзаде Гюндуз Мубариз оглу (2000 г.р.);
8) Гулиев Самир Гасан оглу (2000 г.р.);
9) Годжаева Лида Сулейман гызы (1950 г.р.);
10) Велиев Шахин Наиль оглу (2000 г.р.).
Завтра тела погибших планируется доставить в Азербайджан.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
(Перевод: Фидан Мустафаева)